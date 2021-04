Großbritannien sortiert sich neu

Eigentlich nimmt die Militär- und Rüstungskooperation mit Großbritannien in den strategischen Planungen der Bundesrepublik einen wichtigen Stellenwert ein. Eine engere Ausbildungs- und Übungskooperation zwischen den Streitkräften beider Länder sowie ein regelmäßiger bilateraler Austausch: Das waren einige der Maßnahmen, die die Verteidigungsminister beider Länder am 5. Oktober 2018 in einer gemeinsamen Absichtserklärung in den Blick nahmen. Auch auf deutsche Initiative hat die EU ihr Projekt »Pesco«, das die Aufrüstung der Union und die Kooperation ihrer Streitkräfte forcieren soll, mit Blick auf Großbritannien – wenngleich unter recht eng gefassten Bestimmungen – für Drittstaaten geöffnet. Die Motive liegen auf der Hand: Die britischen Streitkräfte gelten neben denjenigen Frankreichs als die schlagkräftigsten in Westeuropa, und die britische Rüstungsindustrie hat erhebliches Know-how. Auf beides will Berlin ...