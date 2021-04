Weltweit wurde am Donnerstag der Internationale Tag der Sinti und Roma begangen. Es war der 50. Jahrestag des Ersten Internationalen Roma-Kongresses, der am 8. April 1971 in Orpington in der Nähe von London in Großbritannien abgehalten wurde. Wie das Nachrichtenportal romea.cz am Mittwoch schrieb, habe der Kongress damals die Fundamente für die internationale Zusammenarbeit der Roma-Bewegung gelegt.

Pandemiebedingt wurden die Veranstaltungen meist nur online abgehalten. In Tschechien war für den Abend ein Galakonzert der Philharmoniker mit der Roma-Musikerin Ida Kelarova angekündigt. In der BRD wurde unter anderem in Berlin die wegen der Pandemie verschobene Romaday-Parade abgehalten. Sie startete...