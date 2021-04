»Durchsuchung war rechtlich fragwürdig«

In Düsseldorf und in Grevenbroich fanden im Januar zwei Hausdurchsuchungen bei Antifaschisten statt. Lokale linke Gruppen haben zusammen mit der Roten Hilfe e. V. Ortsgruppe Düsseldorf-Neuss und der Rechtshilfegruppe Düsseldorf eine Solidaritätserklärung veröffentlicht. Was wird den beiden Aktivisten der Gruppe »Rote Einheit Düsseldorf«, RED, vorgeworfen?

Beiden Aktivisten wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Bei der zuerst stattgefundenen Hausdurchsuchung geht es um einen vermeintlichen Angriff auf Mitglieder einer rechten Burschenschaft. Bei der Auseinandersetzung mit der schlagenden Verbindung sollen mehrere Burschenschaftler verletzt worden sein. Anlass der zweiten Hausdurchsuchung ist laut der Polizei ein Angriff auf eine Person aus dem rechten Spektrum während einer Demonstration von Pandemieleugnern und rechten Hooligans in Düsseldorf im Dezember 2020. Während die Polizei hier sehr schnell aktiv wurde, fand der angebliche Angriff auf die B...