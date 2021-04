Selbst Plüschtiere werden geröntgt

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk sollte einmal die Verbreitung nicht markförmiger Inhalte sicherstellen. Der Idee wohnte ein aufklärerischer Gedanke inne, die Zuschauer sollen sich mit der Welt und ihrer Position darin auseinandersetzen, ihren Geschmack erweitern, Neues kennenlernen. Davon ist in den neusten Angeboten von ARD und ZDF freilich wenig zu spüren. Nehmen wir an diesem Donnerstag zur besten Primetime anlaufende Serie »Doktor Ballouz«.

Lose inspiriert von der Biographie eines libanesischen Arztes, der in der DDR studierte und lange Jahre in der Uckermark arbeitete, folgt die Serie Doktor Amin Ballouz, der ein Krankenhaus in der ländlichen Region leitet. Er fährt mit seinem blauen Trabi mit Vorliebe durch sonnendurchflutete Alleen, damit man von der ersten Szene an merkt, dass es hier um Ostdeutschland geht. Der georgische Schauspieler Merab Ninidze spielt den uckermärkischen Landarzt sehr kompetent, auch wenn die »arabische Herkunft« des Protagoni...