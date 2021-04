»Schattenkrieg« auf See

Der Iran hat am Mittwoch offiziell mitgeteilt, dass sich am Vortag auf einem seiner Handelsschiffe eine »Explosion unbekannten Ursprungs« ereignet hat. Westliche Medien hatten über den Vorfall schon am Dienstag berichtet und von einem gezielten Anschlag mit einer Haftmine auf ein »Spionageschiff« gesprochen. Die New York Times behauptete unter Berufung auf eine anonyme US-Quelle, Israel habe die USA kurz nach der Explosion darüber informiert, dass militärische Kräfte seines Landes den Anschlag verübt hätten.

Von iranischer Seite wurde der Vorfall zunächst nicht bestätigt. Die meisten englischsprachigen Medien des Landes berichteten am Dienstag nicht darüber. Nur die Nachrichtenagentur Tasnim, die oft den »Revolutionsgarden« zugeordnet wird, brachte eine kurze Meldung. Am Mittwoch vormittag gab der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Khatibsadeh, auf einer Pressekonferenz die erste, nicht sehr informative Darstellung. Die von der Explosion betro...