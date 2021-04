Die Schweiz gibt es nicht

Einen wunderschönen guten Morgen! In Argentinien, wo die Seuchenzahlen gerade wieder explodieren, war achter Spieltag des Ligapokals, der zunächst in zwei Dreizehnergruppen ohne Rückspiel ausgetragen wird. Die vier Klassenstreber beider Gruppen qualifizieren sich für die Viertelfinals.

Colón aus Santa Fe ist das einzige noch unbesiegte Team, kam aber auf dem heimischen Elefantenfriedhof gegen die Argentinos Juniors nicht über ein Remis hinaus. Es war die zweite Nullnummer des Sábalero. Sehr viele Anhänger des Klubs frönen dem Angeln, daher der Spitzname: Sábalo ist ein im Río Paraná beheimateter populärer Fisch. Sehr lecker, sehr schuppig, also aufwendig zuzubereiten, aber preiswert (wenn man zu doof zum Angeln ist). Stadt- und Erzrivale Unión trat bei Vélez Sarsfield an, wurde von dem aktuell von Mauricio Pellegrino gecoachten »Fortín« in den letzten Minuten des Spiels noch niedergerungen bzw. 1:4 deklassiert, kassierte somit die erste Niederlage. Gewonne...