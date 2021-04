Am Morgen des 6. April 1941, dem Palmsonntag, attackierten etwa 500 deutsche Kampfflugzeuge ohne jede Vorankündigung in mehreren Wellen Belgrad. Große Teile der jugoslawischen Hauptstadt versanken in Schutt und Asche. Zwischen 1.500 und 3.000 Menschen verloren ihr Leben: Es war das Guernica des Balkans. Die deutsche Propaganda feierte die barbarische Aktion als verdientes »Strafgericht«.

Das Jugoslawien der Zwischenkriegszeit war ein rückständiges Agrarland. 1921 lebten 79 Prozent der Bevölkerung von der Landwirtschaft; zwanzig Jahre später waren es immer noch mehr als 75 Prozent. Es gab eine große ländliche Überbevölkerung, d. h. es lebten erheblich mehr Menschen auf dem Land, als die lokale Landwirtschaft ernähren konnte, es herrschte Unterernährung. Die Analphabetenrate des Landes lag 1921 bei 51,5 Prozent, in den ländlichen Regionen des Südens noch deutlich höher: in Mazedonien etwa bei 84 Prozent. Ansätze von Industrie gab es nur im Nordwesten, in Slo...