Teilerfolge für Rider

Es ist ein Novum unter den Arbeitsgesetzen EU-Europas. Mitarbeitervertreter in Spanien erhalten künftig Einblick in die Funktionsweise von Algorithmen, die Unternehmer der sogenannte Gig-Economy nutzen. Das bedeutet konkret, dass Dienstleister wie beispielsweise Essenslieferanten ihren Angestellten werden offenlegen müssen, nach welchen Kriterien die Apps und Webseiten die Aufträge an die Beschäftigten vergeben. Denn hinter diesen digitalen Prozeduren steckt oft eine Praxis, die in der analogen Welt niemals legal wäre.

Das beste Beispiel dafür ist der »Frank-Algorithmus« von Deliveroo, der offenbar genutzt werden kann, Mitarbeiter dafür zu bestrafen, wenn sie in Verdacht stehen, einen Streik organisiert oder an ihm teilgenommen zu haben. Diese Praxis kann mit der nun bekanntgegebenen Regelung erkannt und gegebenenfalls geahndet werden. Sie ist fortan Teil des spanischen Arbeiterstatuts.

Nachdem der spanische Unternehmerverband CEOE nach monatelangen Verhand...