Entschlossen gegen Funke-Pläne

Die Belegschaft und Verdi lassen nicht locker. Mit einer Mahnwache protestierten sie am vergangenen Sonntag gegen die geplante Schließung des Erfurter Druckzentrums. »Wir geben nicht auf, wir wollen weiter Druck aufbauen«, sagte Jan Schulze-Husmann, zuständiger Tarifsekretär von Verdi, am Mittwoch im Gespräch mit jW. Der Funke-Mediengruppe schmeckt das nicht. Sie will das Druckhaus in Erfurt-Bindersleben bis Ende 2021 dichtmachen, die 270 Drucker vor die Tür setzen – und zwar möglichst geräuschlos.

Zumindest das aber wird dem Medienkonzern nicht gelingen. Denn für die kommenden Wochen hat Verdi bereits mehrere Aktionen geplant. Am 10. April soll eine große Demonstration in der Erfurter Innenstadt stattfinden. Zudem wurden für den kompletten Monat sonntägliche Mahnwachen angekündigt. »Auch b...