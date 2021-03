Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Der Untergang von ­Hasankeyf Ein Weltkulturerbe versinkt im Stausee Jägerinnen und Sammler sein: Als wir damit aufhörten, wurden wir erst einmal kleiner und kränker. Aber dann ging es doch nach oben mit der Menschheitskurve. Hasankeyf, im türkischen Grenzgebiet zum Iran, Irak und Syrien gelegen, ist mindestens 12.000 Jahre alt und damit eine der ältesten Siedlungen der Menschheit, vor der neolithischen Revolution. Die Türkei errichtet hier einen Staudamm, der Ort wird in dem zugehörigen Stausee versinken. Macht nur so weiter, würde ein enttäuschter Gott der Menschheit sagen, wenn es denn einen gäbe. D 2020. Arte, Do., 19.40 Uhr Wem gehört der Osten? Der Harz Von Osten nach Westen – und nach Osten! Der Harz, einst hübsch aufgeteiltes deutsches Mittelgebirge, war zu DDR-Zeiten geliebtes Ferien...

Artikel-Länge: 2494 Zeichen

