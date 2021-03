Aus Frust gekündigt

Manchmal ist es nicht schlecht, in sozialen Netzwerken unterwegs zu sein. Unter dem Hashtag »Pflexit« lassen viele Pfleger derzeit auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ihrem Frust freien Lauf. Ob im Krankenhaus oder im Altenheim – das Pflegesystem in Deutschland ist gehörig in Schieflage geraten. Viele Probleme bestehen schon seit Jahren, doch die Coronapandemie hat sie noch einmal verstärkt und bringt sie immer deutlicher zum Vorschein.

»Die Stimmung kippt gerade. Verzweiflung, Unverständnis, Enttäuschung, Wut und sogar Trauer steigen von Tag zu Tag«, twitterte ein Mann am 23. März.¹ Eine Frau beschwerte sich am selben Tag: »Bei mir auf Arbeit wurden Handwerker und Klientel geimpft. Das Pflegepersonal nicht!«² Wieder andere zeigen sich froh, ihren »Absprung« schon vor Jahren geschafft zu haben. Eine private Umfrage auf Twitter ergab: Nur etwa ein Viertel der 711 Personen, die ihre Stimme abgegeben haben, will weiter in der Pflege arbeiten; jeder Dritte h...