Zum Inhalt dieser Ausgabe | Strategisches Abkommen Meilenstein bililateraler Beziehungen: Vereinbarung zwischen China und Iran gilt für 25 Jahre. Inhalte weitgehend unbekannt Knut Mellenthin Am vergangenen Wochenende hielt sich der chinesische Außenminister Wang Yi zu einem zweitägigen Besuch im Iran auf. Er traf dabei mit seinem Amtskollegen Mohammed Dschawad Sarif, mit Präsident Hassan Rohani und mit dem früheren Parlamentssprecher Ali Laridschani zusammen. Solche Staatsbesuche werden sorgfältig vorbereitet, beinhalten fast nie die Diskussion von Meinungsverschiedenheiten – die in der Regel schon vorab auf niedrigerer »technischer« Ebene auf das aktuell Notwendige hin bereinigt oder geglättet wurden –, sondern sollen der sogenannten internationalen Öffentlichkeit einige spektakuläre Eindrücke vermitteln. Zu merken bleibt, dass Laridschani, dessen Familie bekanntermaßen eine große Rolle im iranischen Establishment spielt, als Berater und Beauftragter von »Revolutionsführer« Ali Khamenei die Schlüsselfigur in den Beziehungen zur chinesischen Volksrepublik ist, auch wenn er immer noch als »graue Eminenz« aus dem Hintergrund agiert. Yi war haupts...

Artikel-Länge: 4112 Zeichen

