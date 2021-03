Kämpfe flammen wieder auf

Thailand bereitet sich auf eine größere Anzahl an Flüchtlingen aus dem benachbarten Myanmar vor. Allein am Sonntag hätten rund 3.000 Menschen die Grenze überquert und würden derzeit in einem Aufnahmelager bei Mae Hong Son betreut, meldete die Zeitung The Nation. Und auch diese Woche hält der Zustrom an: Die Menschen fliehen vor neu aufgeflammten Kämpfen zwischen der Armee und Einheiten der Karen National Liberation Army (KNLA), Myanmars ältester Rebellenbewegung. Sie ist der bewaffnete Teil der Karen National Union (KNU), die sich für einen eigenen Staat der ethnischen Gruppe der Karen einsetzt.

Jahrzehntelang haben etliche solcher Guerillaorganisationen, die oftmals eine der insgesamt 135 in Myanmar lebenden ethnischen Minderheiten zu repräsentieren vorgeben, gegen den Zentralstaat gekämpft. Mit einigen von ihnen hält der Kriegszustand noch immer offiziell an. Die meisten, darunter auch die KNLA, sind seit geraumer Zeit durch mehr oder minder funktioniere...