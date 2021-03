Aus Platzgründen

Einen wunderschönen guten Morgen! Am letzten Spieltag des Torneo Clausura Uruguays gab es noch einmal Dramatik und Emotionen pur. Der zuletzt schwächelnde Club Nacional de Football Montevideo, 47maliger Meister und dreimaliger Weltpokalgewinner, erinnerte sich genau zum richtigen Zeitpunkt daran, wie gewinnen geht, tat eben dies mit 2:1 bei Deportivo Maldonado (ungefähr 130 km östlich der Hauptstadt) und sicherte sich so mit den letzten Schweißtropfen den Gewinn der Jahreswertung. (In den letzten drei Spielen hatte Nacional dort einen Zehnpunktevorsprung verspielt und war drauf und dran, mit leeren Händen den guten alten Eckenliegerblues anzuklatschen.) Auch weil das Match gegen den Aufsteiger eher im Blaumann als im Sakko gewonnen wurde, kannten die Jubelarien des »Tricolor« im städtischen Stadion Domingo Burgueño Miguel anschließend keine Grenzen. Für beide Treffer zeichnete der argentinische Torjäger Gonzalo Bergessio verantwortlich, nun auch schon kei...