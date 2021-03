Verdi verlangt Richtungswechsel

Der seit Jahren schwelende Streit um den Verlust seemännischen Know-hows in der maritimen Wirtschaft könnte demnächst aufflammen: Am Dienstag vergangener Woche hat die Bundesfachgruppe Maritime Wirtschaft der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) einen »grundlegenden Richtungswechsel hin zu mehr Beschäftigung und Ausbildung der Schiffahrtsbranche« gefordert. Der Appell zielt auf die 12. Nationale Maritime Konferenz (NMK), die Mitte Mai in Rostock stattfinden soll. Zuletzt hatten sowohl der Verband Deutscher Reeder als auch das Bundesverkehrsministerium parallel die Wirkung bisheriger Schiffahrtssubventionen untersuchen lassen – mit dem übereinstimmenden Ergebnis, dass sie verlängert werden sollten. Hingegen hatte Verdi mit drastisch sinkenden Beschäftigungs- und Ausbildungszahlen belegt, die Subventionen hätten ihre erklärten Ziele verfehlt: Es flössen zwar jährlich viele Millionen Euro Steuergelder, ohne jedoch die begünstigten Reeder verbindlich...