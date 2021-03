Hauptsache mondän

Achtung, dieses Album ist ein Fake! Nichts daran ist »echt«: Die neun Songs bzw. gesprochenen Interludes auf Organis »Parlez-vous Français?« gaukeln ein halbes Stündchen Französischunterricht mit Musik vor, der sich weder 1968 noch sonst jemals so zugetragen hat. Klingt verwirrend? Excusez-moi.

Zu den Fakten: Organi ist das Projekt von Mike Walti aus Oakland, Kanada. Walti gehören die Wyldwood-Studios, in denen er schon Künstlerinnen und Künstlern wie Bart Davenport, Shannon And The Clams, Lauryn Hill und Dan The Automator betreut hat. Vor allem aber ist Walti ein Analoggerätenerd, wie er im Mixerhandbuch steht. Zusammen mit seinem Produzentenkumpel Odd Nosdam liebt er es, Zitat, die »Relais zum Schnurren« zu bringen. Auf »Parlez-vous Français?« konstruieren Nosdam und Walti eine schnu...