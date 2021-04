Prämie statt Lohnerhöhung

In der seit mehr als einem Jahrzehnt hochprofitablen deutschen Autoindustrie hat es sich eingebürgert, freiwillig hübsche Prämien zu zahlen. Im Fall Volkswagen oder gar Porsche bessern diese den Jahreslohn der regulär Beschäftigten (also ausschließlich der Leiharbeiter oder der bei Werkvertragsfirmen Tätigen) um nette Sümmchen auf. Prämien sind Sonderzahlungen und in der Regel »freiwillige« Leistungen des »Arbeitgebers«, der das auf dem Gehaltszettel ausdrücklich betont und feststellt, dass sich daraus kein Anspruch für die Zukunft ableitet. Aus Sicht des Kapitalisten ist es tausendmal besser, Prämien zu zahlen, als eine Lohnerhöhung zu gewähren. Die Pflegerinnen und Pfleger erhielten so neben Beifall und guten Worten solche Anerkennungsprämien für brave Leistungen an vorderster Front der Seuche. Den ersten Ansatz einer angemessenen Lohnerhöhung mussten sie sich mit ihrer Gewerkschaft Verdi im Rahmen der Tarifrunde im Öffentlichen Dienst im ...