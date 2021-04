Gegenwind für Modi

Vom 27. März bis 29. April wählen die Bürger in den indischen Bundesstaaten Westbengalen, Assam, Tamil Nadu, Kerala und dem Unionsterritorium Puducherry die gesetzgebenden Versammlungen – eine Gesamtbevölkerung, die die Brasiliens übersteigt. Die Stimmzettel werden am 2. Mai ausgezählt. Die Wahlen sind auch ein Barometer für die Fähigkeit von Indiens Premierminister Narendra Modi und seiner hindu-nationalistischen Bharatiya Janata Party (BJP), Regierungen in Teilen des Landes zu bilden, in denen sie bisher keinen großen Einfluss ausüben. Bisher regiert die BJP von diesen Staaten nur in Assam.

In Westbengalen leben mehr als 90 Millionen Menschen. Dort regiert seit einem Jahrzehnt Mamata Banerjee, die so etwas wie die Personifizierung des All India Trinamool Congress (TMC) ist, einer regionalen Partei. Die 66jährige Banerjee versteht ihren Kampf gegen die BJP durchaus als einen zwischen den Bengali sprechenden »Einheimischen« und den »Fremden« – den weitgehe...