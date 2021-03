Jeder schuftet für sich allein

Der Ausbruch der Coronapandemie erforderte in den Betrieben schnelle Entscheidungen. Fehlende Hygienepläne sorgten für Druck auf viele Beschäftigten, zu Hause zu arbeiten. Die Unternehmen werten diese Erfahrungen aus und planen die Arbeitswelt nach der Pandemie. »Die Coronakrise treibt den digitalen Wandel voran«, ist sich die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften sicher.¹

In der Praxis ist dies jedoch nicht so eindeutig, stellen Gewerkschafter fest. Wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe dagegen sprechen, sollen Unternehmen Homeoffice anbieten, gibt die Coronaarbeitsschutzverordnung vor. Die Realität sieht anders aus. Die IG Metall berichtet von Vorwänden, die manche Betriebe beim Homeoffice-Wunsch vorschieben. Einerseits wird die Arbeit zu Hause verboten. »Ob jemand bei uns von zu Hause arbeiten darf, kommt sehr auf den Vorgesetzten an. In der Praxis wird das oft umgangen. Mein direkter Vorgesetzter ist bei dem Thema Homeoffice sehr unbeweg...