Gut Pfad. Eine Erinnerung

Als ich zwölf oder dreizehn Jahre alt war, war ich Mitglied einer kleinen Pfadfindergruppe, die Sippe genannt wurde. Verschiedene Sippen ergaben zusammen einen Stamm. Unser Stamm hieß »Goten«, was eine germanische Tradition beschwören sollte. Jeder Sippe stand ein Führer vor. Für die Sippentreffen, die jeden Samstag stattfanden, arbeitete er jeweils einen Plan aus. Wir trugen eine Art Uniform, die sogenannte Tracht, die aus einem grauen Hemd und einem blauen Halstuch bestand, das vorn von einem Knoten zusammengehalten wurde. An diesem trüben und kalten Wintertag zogen wir hinaus in den Wald. Wie eigentlich jeden Samstag, wenn es nicht gerade Bindfäden regnete. Immer ging es hinaus. Meist dachte der Gruppenführer sich irgendwelche Geländespiele aus, bei denen es darauf ankam, möglichst viele andere symbolisch umzubringen, indem man ihnen das Lebensbändchen abriss, das sie am Arm trugen.

Es herrschte in Sippe und Stamm ein Klima von Befehl und Gehorsam. Die ...