Wehrhaft für Joberhalt

Sie machen ordentlich Lärm. Ein Quartett trommelt auf metallenen, roten Fässern mit dem Logo der IG Metall (IGM). Rund 1.000 Beschäftigte von Siemens Energy in Berlin zogen am vergangenen Donnerstag vor das Werkstor. Außerordentliche Betriebsversammlung, outdoor. Mit Grund: Der Vorstand um Chef Christian Bruch will allein im Gasturbinenwerk im Stadtteil Moabit rund 750 von derzeit noch 3.500 Stellen streichen, sprich etwa jeden fünften Arbeitsplatz vernichten. Turbinenwerke will der Konzern weiterhin produzieren, viele Komponenten nur nicht mehr im Betrieb in der Huttenstraße. Das Gros der Fertigung von Verbrennungssystemen und Spezialteilen soll der Berliner IGM zufolge in sogenannte Niedriglohnländer in Osteuropa und Asien verlagert werden.

Das mobilisiert Belegschaft und Gewerkschaft gleichermaßen. Denn: Macht die Unternehmensspitze ihre Pläne wahr, könnte das den Standort auf Sicht insgesamt gefährden. »Jetzt trifft es vor allem die gewerblichen Kolleg...