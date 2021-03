»Zur Eindämmung trägt das nicht gerade bei«

Impfkampagnen und Einsatz von Schnelltests wirkten sich aktuell positiv auf das Buchungsverhalten aus, so der optimistische Tenor der TUI AG bei ihrer digitalen Hauptversammlung am Donnerstag (jW vom 26.3.). Weshalb kritisieren Sie das?

Der Konzern pries seine hohen Sicherheitsstandards an. Schnell- und PCR-Tests würden dafür sorgen, dass infizierte Passagiere nicht an Bord von Flugzeugen oder Kreuzfahrtschiffen gingen. Auf letzteren müssten beim Besuch von Restaurants – außer direkt am Tisch – sowie in anderen Räumlichkeiten Masken getragen und Sicherheitsabstände eingehalten werden. Der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre prangert an, dass es zweierlei Standards gibt. Für den Urlaub von Bundesbürgern im Inland wird die Bewegungsfreiheit beschränkt; Hotelbuchungen oder Campingplatzurlaube sind wegen der Coronaeinschränkungen zu Oster...