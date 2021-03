Abi in Karl-Marx-Stadt

Vor über 50 Jahren, im Juni 1970 in Karl-Marx-Stadt, feierten Schüler der 12. Klassen der Friedrich-Engels-Oberschule die bestandenen Abiturprüfungen in der Wernesgrüner Bierstube »Zum Güldenen Bock« am Rosenhof. Der harte Kern zog nach dem Besäufnis zum Busbahnhof, um sicherzustellen, dass die im Umland wohnenden Klassenkameraden ihre Anschlüsse erreichten. Auf dem Weg zum damals modernsten Busterminal der DDR entstand die Idee zu einem ultimativen Abigag: Badusan in den Klapperbrunnen, der als dekoratives Element auf dem Bahnhofsvorplatz mit kippbar gelagerten Schalen versehen war, die je nach Füllstand nach unten klappten. Der Erfolg übertraf alle Erwartungen: Nach etwa zwei Stunden überzog eine etwa einen Meter hohe Schaumschicht den Vorplatz, es roch nach Fichtennadel und in den Nasen der herbeieilenden Volkspolizei nach Sabotage. Die Täter wurden nie ermittelt.

