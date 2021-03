Auch deinen Kiez versaut der Reichsadel

Deutscher Adel ist schick und sexy, der Pöbel darf ihn auf Instagram bestaunen. Abkömmlinge der Sippe »von Senger und Etterlin« inszenieren sich trendbewusst im digitalen wie analogen Raum – drei Geschwister, die mit der Räuberkohle ihrer Stammreihe jeden Kiez der Hauptstadt versauen. Opa und Uropa machten naürlich Karriere in Wehrmacht und NATO.

Stella von Senger und Etterlin ist sehr schön, ihre Bilderbuchkarriere führte sie nach Paris, nach New York City und zu den Bayreuther Festspielen, jetzt wohnt sie in Kreuzberg. Ihrem Account folgen 57.000 Menschen, in der FAZ darf sie darüber schreiben, wieso sie sich werbeträchtig mit Markenartikeln auf dem hauseigenen Landgut (sie nennt das für Deppen »Bauernhof«) knipst. Ihr Partner, der Schauspieler Cecil von Renner, posiert eifrig mit, gerne vor des Vaters Kamera. Fotograf Ivo von Renner organisiert Seminare in Zusammenarbeit mit der Axel Springer SE.

Zweiter im Geschwisterbunde ist Max von Senger und Etterli...