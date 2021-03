Moreno auf der Anklagebank

Der rechten Regierung des ecuadorianischen Präsidenten Lenín Moreno werden systematische Menschenrechtsverletzungen im Rahmen der Proteste von Oktober 2019 vorgeworfen. Nachdem bereits in der vergangenen Woche ein entsprechender Bericht einer extra eingerichteten, sogenannten Wahrheitskommission vorgestellt worden war, beantragte Ombudsmann Freddy Carrión Intriago am Dienstag bei der Staatsanwaltschaft in Quito ein Ausreiseverbot für die mutmaßlich Verantwortlichen.

Das Argument: Es bestehe die Gefahr, die beschuldigten Regierungsbeamten könnten ins Ausland fliehen. Unter ihnen befinden sich neben dem Präsidenten Verteidigungsminister Oswaldo Jarrín, der ehemalige Polizeihauptkommissar Ecuadors und Quitos sowie der Einsatzleiter der ecuadorianischen Polizei. Das Andenland befindet sich derzeit im Wahlkampf, am 11. April wird in einer Stichwahl über Morenos Nachfolger entschieden.

Die »Wahrheitskommission« war eingesetzt worden, um die Rolle des Staatsappara...