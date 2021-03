Fehlstart in Protestsaison

In Belarus haben am Donnerstag die von der Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja angekündigten Proteste stattgefunden. Allerdings beschränkten sie sich im wesentlichen auf die Hauptstadt Minsk. Die Behörden hatten starke Polizeikräfte zusammengezogen, die in der Innenstadt Präsenz demonstrierten. Wasserwerfer und Fahrzeuge zur Verlegung von Stacheldrahtsperren standen bereit, wurden aber nicht gebraucht. Einzig die zahlreich zu sehenden Gefangenentransporter kamen zum Einsatz: Bis zum Abend wurden nach Angaben des Innenministeriums 200 Personen festgenommen, ein Großteil davon offenbar präventiv, bevor die eigentlichen Aktionen begonnen hatten. Einige der Festgenommenen wurden nach einigen Stunden wieder freigelassen. Am Ende hatte die Staatsmacht die Kontrolle über die Straßen behalten.

Tichanowskaja kündigte erneut einen »Aktionsplan« für die kommenden Monate an, verriet aber keine Einzelheiten. Eine größere Schwierigkeit der Opposition scheint z...