Gegründet 1947 Sa. / So., 27. / 28. März 2021, Nr. 73

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kapital liebt die Krise Unsere Armut – ihre Profite. Teil 1: Staat rettet Aktionäre. Vermögen legen während Pandemie kräftig zu. Regierung schnürt Hilfspakete für die Börse Michael Hartmann In der größten Wirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg schützt die Bundesregierung Konzerne. Für Lohnabhängige hat sie wenig übrig. In der sechsteiligen jW-Serie werden schlaglichtartig die größten Profiteure der Coronapandemie beleuchtet. (jW) Die Coronapandemie kennt nicht nur viele Verlierer, sie kennt auch Gewinner. Dazu gehören vor allem die Reichen und noch mehr die Superreichen. Das gilt weltweit, aber ganz besonders auch für Deutschland. So hatten die 500 reichsten Milliardäre der Welt nach Schätzungen der Schweizer Großbank UBS ihr Vermögen zwischen Ende 2019 und Oktober 2020, also während der ersten Monate der Pandemie, bereits um 15 Prozent steigern können. Die 100 reichsten Deutschen waren diesbezüglich mit einem Zuwachs um 20 Prozent noch erfolgreicher. Seither ist es für sie, wie die Aktienindizes zeigen, weiter bestens gelaufen. Wie die laufend aktualisierte Milliardärsliste von Forbes zeigt, haben allein die zehn reichsten Deutschen ihre...

Artikel-Länge: 4813 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen