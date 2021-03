Gegründet 1947 Sa. / So., 27. / 28. März 2021, Nr. 73

Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Jüngste Altpartei der Republik« Völkischen Rechten in der AfD geht das Schielen auf bürgerliche Mitte zu weit Gerd Wiegel Eine Kampfansage an das Meuthen-Lager ist die kurze Wahlanalyse von Björn Höcke, die er im AfD-nahen Deutschlandkurier veröffentlichte. Die AfD habe mit ihren nur noch einstelligen Prozenten im Westen nicht nur »einen Streifschuss« erhalten, sondern eine klare Wahlschlappe einstecken müssen. Zentraler Grund sei das »schwache politische Profil«, verbunden mit »langweilig-biederen Slogans« und dem schlechten Außenbild einer zerstrittenen Partei. Die drohende Beobachtung durch den Verfassungsschutz spiele dagegen allenfalls bei den »bürgerlichen Schichten der Alt-BRD« eine marginale Rolle. Mehr Sorge bereitet Höcke das »katastrophale Abschneiden in Arbeiterwohngebieten« sowie der Aufstieg der Freien Wähler, mit denen sich eine weitere Wahlalternative etabliere. Die Folgerungen für die völkischen Rechten in der AfD sind laut Höcke klar. Das Schielen auf die bürgerliche Mitte habe sich als falsch erwiesen, vielmehr müsse ma...

Artikel-Länge: 2884 Zeichen

