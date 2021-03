Zum Inhalt dieser Ausgabe | Missbrauch im Freiraum Studie: Pädosexuelle Personen in linksalternativ-autonomer Szene Berlins Oliver Rast Wohngemeinschaften, instandbesetzte Häuser und selbstverwaltete Jugendzentren: Ein Mikrokosmos hierarchiefreier Projektversuche linksradikaler, autonomer Zusammenhänge – im Westberlin der 1980er und im »Nachwende-Berlin« der 1990er Jahre etwa. Und es waren Orte für pädosexuelle Personen, die Heranwachsende, zumeist Jungen, emotional und materiell abhängig machten, bisweilen sexuell ausbeuteten. Zu diesem Ergebnis kommt eine jüngst veröffentlichte Vorstudie der Historikerin Iris Hax und des Kulturwissenschaftlers Sven Reiß unter dem Titel »Programmatik und Wirken pädosexueller Netzwerke in Berlin – eine Recherche«. Die Auswertung, die in der »Post-68er-Ära« der 1970er Jahre beginnt und diverse Spektren der »Pädophilenbewegung« umfasst, ist im Auftrag der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs erschienen. Das Autorenduo durchstöberte dafür vor allem Berliner Bewegungsarchive, private Sammlungen ehemaliger Sozialarbeiter »sowie en...

