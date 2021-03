Gegründet 1947 Sa. / So., 27. / 28. März 2021, Nr. 73

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Her mit dem Vitaminkick! Fasten leicht gemacht: So wehren Sie dem Nährstoffmangel Bernhard Spring Wenn der Kühlschrank und das Vorratsregal leer gefuttert sind, ist es noch längst nicht Zeit, einkaufen zu gehen. Was viele Konsumenten nicht wissen: Auch im Badezimmer lagern wertvolle Lebensmittel. Reiscreme mit Hafermilch, dazu etwas Orange, Sternanis und Macadamia: Oft genügen ein bisschen Body Lotion und ein Spritzer Expressspülkur, um sich mit allen lebensnotwendigen Nährstoffen zu versorgen. Besonders Haar- und Hautpflegeprodukte sind oft reichhaltiger als eine UNICEF-Lebensmittelspende und deutlich abwechslungsreicher als manch Wochenendeinkauf. In welcher Gemüseabteilung findet si...

Artikel-Länge: 1876 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen