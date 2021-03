Commerzbank bricht auseinander

Die Commerzbank lässt weiter Federn. Weil inzwischen zwei Aufsichtsratsposten nachbesetzt werden müssen, vorschob der Vorstand die für 5. Mai geplante Hauptversammlung, wie das Geldinstitut am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte.

Der erst seit August 2020 amtierende Aufsichtsratschef Hans-Jörg Vetter hatte sein Mandat am 16. März niedergelegt. Am Mittwoch schmiss Kontrolleur Andreas Schmitz hin. Zu den Gründen für seine Entscheidung wurden keine Angaben gemacht. Schmitz war als möglicher Nachfolger von Vetter gehandelt worden. Bis zur Wahl eines Nachfolgers ist ein Gewerkschafter Chef des Aufsichtsrats: Der Konzernbetriebsratsvorsitzende Uwe Tschäge wird als Chef des Kontrollgremiums den Bankern auf die Finger schauen.

Der Vorstand teilte mit, ungeachtet der Verschiebung des Aktionärstreffens werde weiter an der Umsetzung der Strategie gearbeitet. Der seit Anfang des Jahres amtierende neue Vorsitzende Manfred Knof hat der Commerzbank einen harten Kürz...