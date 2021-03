Entscheidender Schritt

Der UN-Menschenrechtsrat hat am Dienstag in seiner 46. Sitzung eine wichtige Resolution zu Sri Lanka verabschiedet. Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte ist nun damit beauftragt, Beweise für schwere Verstöße gegen das Völkerrecht in Sri Lanka zu sammeln und zu sichern, um anschließend mögliche Rechenschaftspflichten für diese Verbrechen einzufordern. Insgesamt stimmten 22 Ratsmitglieder für die Resolution, elf waren dagegen und 14 enthielten sich. Die Resolution wird gemeinsamen Forderungen von tamilischen politischen Parteien und anderen Gruppen zwar nicht gerecht, dennoch ist sie ein positiver Schritt in Richtung Gerechtigkeit für die größte ethnische Minderheit im mehrheitlich von Singhalesen bewohnten Sri Lanka. Weitere Maßnahmen außerhalb des UN-Menschenrechtsrates bleiben dennoch notwendig.

Der den Beratungen zugrundeliegende Bericht des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte, der am 27. Januar veröffentlicht worden war, machte deutlich, dass ...