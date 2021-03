Ferienmacher TUI

Der Einbruch der Buchungszahlen war für den weltgrößten Reisekonzern TUI im zurückliegenden Jahr dramatisch. »In den inzwischen zwölf Monaten der Krise konnten wir nur etwa 2,5 Millionen Kunden in den Urlaub bringen und damit nur etwa zehn Prozent eines normalen Jahres«, sagte Vorstandschef Fritz Joussen am Donnerstag in der Onlinehauptversammlung.

Der Blick auf die anstehende Sommersaison stimme jedoch zuversichtlich. »Der Markt ist da, die Kunden wollen reisen«, sagte er weiter. Die Politik müsse nun die Bedingungen für sicheres Reisen schaffen – Impfungen und Tests. Insbesondere in Deutschland und Großbritannien spekuliert das Unternehmen auf einen erheblichen »Nachholbedarf der Urlauber«. Auf allen Vertriebskanälen zeige sich das zunehmende Interesse an Urlauben in der Sommersaison, teilte das Unternehmen mit. Die Kundennachfrage sei gegeben, die Menschen wollten reisen.

Für den Sommer rechnet der Konzern mit mindestens 2,8 Millionen Reisenden. So viele...