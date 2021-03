Wirre, Ganoven und andere Vöchel

Der international beachtete deutsche Zickzackkurs bei der Coronabekämpfung ist in dieser Woche konsequent fortgesetzt worden. Beim Bund-Länder-Gipfel in der Nacht auf Dienstag wurde ein harter Shutdown für die Osterfeiertage beschlossen und schon am Mittwoch wieder abgeblasen. Für nächste Woche wird angestrebt, die ausgesetzte Aussetzung der Impfung mit Astra-Zeneca-Vakzin vorübergehend auszusetzen.

Ich überlege, ob ich vom 1. bis 5. April eine Hasenstallpflicht als Ersatzhaftstrafe abbrumme, anstatt den Strafbefehl zu bezahlen, der mir in der vergangenen Woche zugestellt worden ist. Hatte ich den schon erwähnt? Mitte Januar haben maskierte Behördenvertreter irrtümlich meine Wohnung auf den Kopf gestellt und dabei mein Gras gefunden. Und weil sie schon mal da waren, haben sie es gleich mitgenommen. Jetzt soll ich 900 Euro Strafe zahlen, und das Grünzeug bekomme ich auch nicht zurück. Gegen die schlechte Laune rauche ich seitdem Ostereierschalen, die blauen...