Konjunktur auf Pump

Vor zwei Wochen hatte die US-Regierung ein Paket zur Stimulierung der Wirtschaft in Höhe von 1,9 Billionen (1.900 Milliarden) US-Dollar (1,6 Billionen Euro) ohne Zustimmung der republikanischen Abgeordneten durchgesetzt. Jetzt will – wie es aus regierungsnahen Kreisen heißt – Präsident Joseph Biden auch mit der bereits im Wahlkampf angekündigten Finanzspritze für Projekte aus Infrastruktur und Bildung ernst machen. Hierzu seien drei bis vier Billionen Dollar anberaumt, wie am Dienstag unter anderem die Financial Times berichtete.

Das Paket, das die Biden-Regierung Anfang dieses Monats beschlossen hatte, sieht unter anderem einmalige Zahlungen von 1.400 Dollar an jeden US-Haushalt und eine Ausweitung des Arbeitslosengeldes um 300 Dollar für die nächsten Monate vor. Es soll die unmittelbare Not der rund zehn Millionen Erwerbslosen lindern. Außerdem sind Zahlunge...