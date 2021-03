Zum Inhalt dieser Ausgabe | Hahn zugedreht NRW: Brauwirtschaft blockiert Tarifgespräche. NGG fordert Beschäftigungssicherung Oliver Rast Sie sind wortkarg. Die im Arbeitgeberverband der Ernährungsindustrie Nordrhein-Westfalen organisierten großen Brauereien Krombacher, Veltins und Warsteiner verweigern »konstruktive Tarifgespräche«. Das wirft ihnen der NRW-Landesbezirk der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) in einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung vor. »Es ist ein Schlag ins Gesicht für die rund 2.500 Beschäftigten bei den Sauer- und Siegerländer Brauereibetrieben«, sagte der NGG-Verhandlungsführer und Landesbezirksvorsitzende, Mohamed Boudih, gleichentags im jW-Gespräch. Die zweite Tarifrunde am 16. März brachen die Bierbrauer bereits nach wenigen Minuten ab. Die Kontrahenten vertagten sich ergebnislos auf den 19. Mai. »Die Unternehmer wollten sogar erst im Herbst weiterverhandeln«, empört sich Boudih. Belegschaft und Gewerkschaft wüssten um die schwierige, coronabedingte Lage der Branche, so...

