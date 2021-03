Linke-Plan für Ost-West-Angleichung

Nach der Verlängerung des Shutdowns am Dienstag nahmen Klagen über den »ausfallenden Osterurlaub« breiten medialen Raum ein. Wer tatsächlich die Zeche der Coronakrise zahlt und wie das zu ändern wäre, fand dort eher keinen Platz. Ein Papier, das versucht, diese Frage zu beantworten, stellten am Mittwoch in Berlin der Kovorsitzende der Fraktion Die Linke im Bundestag, Dietmar Bartsch, sowie die Spitzenkandidatinnen für die bevorstehenden Landtagswahlen im Osten, Eva von Angern (Sachsen-Anhalt) und Simone Oldenburg (Mecklenburg-Vorpommern) vor. Ihr »Acht-Punkte-Plan für gleichwertige Lebensverhältnisse bis 2025« enthält unter anderem die Forderung nach einer Vermögenssteuer.

Zwei Drittel der Bevölkerung beklagten laut Umfragen, dass die Bundesrepublik von gleichwertigen Verhältnissen sehr weit entfernt sei, erklärte Bartsch. Das sei längst nicht mehr allein eine Frage von Ost und West. Die Coronakrise habe dafür gesorgt, dass das Land weiter auseinanderdrift...