Verbot von Reichsflaggen vom Tisch

Wer auf Kundgebungen und Demonstrationen beispielsweise kommunistische oder prokurdische Fahnen schwenkt, kann es schnell mit der Staatsmacht zu tun bekommen. Anders ist das, wenn schwarz-weiß-rote Fahnen – schon in der Weimarer Republik ein Erkennungszeichen der politischen Rechten – geschwungen werden. Die bei Neonazis und »Reichsbürgern« immer beliebter werdenden Reichsflaggen oder Reichskriegsflaggen provozieren kein unmittelbares Einschreiten. Entsprechende Regelungen zu verschärfen, will die Bundesregierung den Ländern überlassen, wie der Tagesspiegel am Sonntag berichtete.

Eine Änderung des Strafrechts lehnen das von Christine Lambrecht (SPD) geleitete Bundesjustizministerium (BMJ) und das von Horst Seehofer (CSU) geführte Bundesinnenministerium (BMI) jedenfalls ab. Das geht dem Bericht zufolge aus einem Schreiben der beiden Ressorts vom Februar an den Vorstandsvorsitzenden der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung, Elmar Esser, hervor. Dieser ha...