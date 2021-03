Rotlicht: HDP

Die türkische Generalstaatsanwaltschaft hat Mitte letzter Woche ein Verbot der Demokratischen Partei der Völker (Halklarin Demokratik Partisi – HDP) vor dem Verfassungsgericht beantragt. Die Partei wird beschuldigt, als »Ableger« der »Terrororganisation« Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Parlament zu agieren und »für die Zerstörung und Abschaffung der unteilbaren Einheit des Staates und der Nation« einzutreten.

In deutschen Medien wird die HDP, die bei den letzten Parlamentswahlen im Jahr 2018 fast sechs Millionen Stimmen bekam und die zweitstärkste Oppositionsfraktion stellt, in der Regel als »prokurdisch« oder »Kurdenpartei« bezeichnet. Das ist allenfalls die halbe Wahrheit. Zwar ist die HDP vor allem unter Kurden verankert. Doch ihrem programmatischen Selbstverständnis nach ließe sich die HDP, die allen unterdrückten und ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen der Türkei eine Stimme geben will, ebensogut als profeministisch, proalevitisch, pro-LGBTI, proökol...