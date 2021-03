Flut ohne Folgen

Jerome Powell, der Präsident der Federal Reserve (Fed), der US-amerikanischen Notenbank, verkündete im März dieses Jahres, er wolle die Politik niedriger Zinsen beibehalten. Der Leitzins – also der Zins, zu dem die Notenbanken den Geschäftsbanken Kredite gewähren – soll unverändert null Prozent betragen oder höchstens bis 0,25 Prozent steigen. Nicht nur der Leitzins soll nahe der Nulllinie bleiben, auch will die Fed weiterhin milliardenschwere Wertpapierkäufe an den Kapitalmärkten tätigen. Derzeit kauft die US-Zentralbank pro Monat für 80 Milliarden Dollar Staatsanleihen und für 40 Milliarden Dollar hypothekenbesicherte Wertpapiere. Also kein Ende der Geldschwemme und der Nullzinsen in Sicht – sehr zum Leidwesen der Sparer.¹

Powell übernahm die extrem lockere Geldpolitik seiner Vorgänger im Amt, Janet Yellen (2014–2018) und Paul Bernanke (2006–2014), und will sie bis mindestens 2024 nahtlos fortsetzen. Analog im Euro-Raum: Mario Draghi, der Chef der Europä...