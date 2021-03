Signoret, Ganz

Warum wurde Wolfgang Staudtes Brecht-Verfilmung »Mutter Courage und ihre Kinder« im Sommer 1955 nach zwei Wochen Drehzeit abgebrochen? Künstlerische Differenzen zwischen Autor und Regisseur? Zeitzeugen vermuten einen weiteren Grund. Es war ein Männerding, weil sowohl Staudte als auch Brecht in Simone Signoret verliebt waren. Sie stand in Babelsberg als Lagerhure Yvette vor der Kamera, und ihre Ausstrahlung war phänomenal. Die Charakterdarstellerin war nicht nur eine der schönsten Frauen ihrer Zeit, sie konnte Emotionen so spielen, dass Zuschauern der Atem stockte – etwa in der Émile-Zola-Adaption »Thérèse Raquin« (1953).

Als die Tochter eines französischen Besatzungsoffiziers 1921 in Wiesbaden geboren wurde, hieß sie noch Kaminker. Doch nach der deutschen Besetzung Frankreichs während des Zweiten Weltkrieg nahm sie den Geburtsnamen ihrer Mutter an, denn ihr Vater war jüdischer Abstammung. In Paris u...