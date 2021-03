Mehr Schein als Sein

In Australien, dem Heimatland des in Großbritannien inhaftierten Wikileaks-Gründers Julian Assange, erhält der Kampf für dessen Freilassung zunehmend Aufmerksamkeit. Eine Delegation der bereit 2019 gegründeten parteiübergreifenden Parlamentariergruppe »Bring Home Assange« mit mittlerweile 24 Mitgliedern traf am Montag den Geschäftsführer der US-Botschaft in Canberra, Michael Goldman. Dabei sei nach Angaben des unabhängigen Kovorsitzenden der parlamentarischen Gruppe, Andrew Wilkie, unter anderem über die größer werdende Unterstützung für eine Abkehr vom US-Auslieferungsverfahren geredet worden. Bei einem Verfahren in den USA drohen Assange vor allem wegen der Veröffentlichung von geleaktem Material zu US-Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan 175 Jahre Isolationshaft. Ebenso sei auf die Unstimmigkeit hingewiesen worden, dass die ehemalige US-Soldatin Chelsea Manning, die Wikileaks das Material zugänglich gemacht hatte, von den Vorwürfen freigesproche...