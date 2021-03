Systematische Vertuschung

Nach Veröffentlichung des ihn persönlich entlastenden Gutachtens geht der Erzbischof in die Offensive: Bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Köln sprachen Rainer Maria Woelki und Generalvikar Markus Hofmann über die Konsequenzen des am 18. März vorgestellten Gutachtens zum Umgang mit sexualisierter Gewalt im Erzbistum Köln. Er habe sich rechtlich korrekt verhalten, auch wenn er sich moralisch schuldig gemacht habe, so Woelki. Der Erzbischof hatte schon zuvor einen Rücktritt als Konsequenz aus dem Gutachten als »Symbol, das nur für kurze Zeit hält«, ausgeschlossen. Missstände im Erzbistum räumte er jedoch ein. Die allerdings haben seiner Ansicht nach alle wenig mit dem System Kirche zu tun: Demnach hätten Chaos in der Verwaltung, unklare Zuständigkeiten und Nachlässigkeiten zur systembedingten Vertuschung von Missbrauchsfällen geführt. Im Erzbistum habe ein »System aus Schweigen, Geheimhaltung und mangelnder Kontrolle« geherrscht.

Die Aufarbeitung dürfe ...