Zum Inhalt dieser Ausgabe | Symbole aus dem Labor Marek Lantz Fußballfans als Versuchskaninchen unter Laborbedingungen – unter diesem Motto stand am Sonnabend die Drittligapartie der Kicker von Hansa Rostock gegen den Halleschen FC. Erstmals seit dem Frühherbst 2020 waren bei Hansas 1:0-Sieg in einer der hiesigen Profiligen Zuschauer zugelassen. 777 genaugenommen, von denen letztlich 702 dem Spiel beiwohnten. Sie alle waren entweder Sponsorenvertreter oder Dauerkarteninhaber und hatten sich zuvor einem Schnelltest unterziehen müssen. »Es war ein unfassbar schöner Moment, die Fans glücklich zu machen«, gab John Verhoek, der Schütze des goldenen Tores, hinterher artig strahlend Auskunft. »Wir haben es genossen«, ergänzte sein Trainer Jens Härtel. Möglich gemacht hatte das Experiment die im Bundesvergleich ungewöhnlich niedrige aktuelle ...

Artikel-Länge: 2439 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen