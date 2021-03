Putin schafft Bauland

Auf der 2014 nach einem Referendum in die Russische Föderation eingegliederten Halbinsel Krim ist am Wochenende ein Präsidialerlass über die Enteignung von ausländischem Grundbesitz in Kraft getreten. Er war vor einem Jahr veröffentlicht worden und erlangte nun nach einer Übergangsfrist Rechtskraft. Betroffen sind etwa 11.500 Grundstücke in 19 der 25 Kommunen der Krim. Dabei handelt es sich praktisch um die gesamte Schwarzmeerküste der Halbinsel von Feodossija im Westen bis Kertsch im Osten. Wohnungen und Häuser sind nicht betroffen, der Erlass gilt offenbar unbebauten Grundstücken.

Offiziell begründet wurde die Enteignung mit der Lage der Grundstücke im Grenzgebiet und hiermit verbundenen Sicherheitserwägungen. Das scheint aber unwahrscheinlich, weil die an das ukrainische Festland grenzenden Kommunen Dschankoj und Krasnoperekopsk von der Enteignung ausgenommen sind, ebenso die Regionalhauptstadt Simferopol und der gesamte steppenartige und infolge der uk...