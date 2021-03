»Das Projekt wirkt wie aus der Zeit gefallen«

Flussschützerinnen und -schützer haben an die Staatskanzlei in Potsdam am vergangenen Montag eine Petition mit mehr als 4.000 Unterschriften für die Bewahrung der naturnahen Flusslandschaft der Oder übergeben. Sie warnen, bei dem geplanten Ausbau dürfe nicht der Katastrophenschutz vorgeschoben werden, um in Wirklichkeit die Schiffahrt zu fördern. Was ist damit gemeint?

Bei Eis muss die Oder durch Eisbrecher aufgebrochen werden, sonst besteht die Gefahr, dass Deiche beschädigt werden. Um das zu verhindern, arbeiten deutsche und polnische Eisbrecher zusammen. Jetzt wird die polnische Regierung aktiv, will angeblich Eisbrechern mit größerem Tiefgang den Einsatz ermöglichen. Das ist aber gar nicht erforderlich, weil diese bereits fahren können. Es ist ein Vorwand. Tatsächlich sollen mehr große Binnenschiffe für industrielle Transporte den Grenzfluss vor allem in den Sommermonaten befahren können. Der noch weitgehend naturbelassene Fluss soll nicht nur vertieft...