Ein Schleier von Melancholie

Die große Retrospektive »Voll das Leben!« im C/O Berlin mit Fotos von Harald Hauswald aus den Jahren 1976 bis 2016 konnte wegen der Pandemie nicht vor Ort besucht werden. Zumindest online kann man sich damit beschäftigen sowie im Katalog blättern, was zumindest den Vorteil hat, dass einem der Gang durch den hypertrophierten ersten Ausstellungsteil erspart bleibt, in dem Hauswald als Opfer der Stasi vorgestellt wird, mit Überwachungsfotos, Gutachten, Auszügen aus seinen Akten. Da wird der Blick des Besuchers schon im Vorfeld gepolt, Hauswalds Künstlersein zum Ausdruck politischer Opposition stilisiert. Doch der unvoreingenommene Blick auf seine Fotos zeigt, dass er keine explizit politische Agenda verfolgt. Sie zeigen einen Beobachter, der genau hinsieht, der die Wahrheit in der Sprache der Dinge erspürt und mit seinem fotografischen Auge sichtbar macht.

1954 in Radebeul bei Dresden geboren, schmiss er die Lehre beim Vater, einem Fotografenmeister, nach and...