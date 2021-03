Nur die Spitze des Eisbergs

Mehr als 3.000 Fälle rassistischer Diskriminierung wurden in Österreich im Jahr 2020 beim Verein für Zivilcourage und Antirassismusarbeit (ZARA) gemeldet, so viele wie nie zuvor. Auffällig viele Fälle dokumentierte ZARA im Februar vergangenen Jahres gegen asiatisch gelesene Personen, wie Kogeschäftsführerin Caroline Kerschbaumer bei der Vorstellung des Rassismusreports 2020 am Donnerstag betonte.

Die Zahl gemeldeter Fälle, etwa 1.000 mehr als 2019, zeige, dass Österreich ein systemisches Problem mit Rassismus habe, kritisierte Kerschbaumer. Grund für den Anstieg sei jedoch auch die »verstärkte mediale Präsenz«. Aufgrund dieser Aufmerksamkeit seien die Zahlen insgesamt »sehr vorsichtig« zu beurteilen, präzisierte sie. Ein Großteil der Meldungen gehe demnach auf Hass im Netz zurück, wobei es häufig nicht die Betroffenen, sondern in 86 Prozent der Fälle Zeuginnen und Zeugen sind, die sich an ZARA wenden.

Die Leiterin der ZARA-Beratungsstelle, Dilber Dikme, wie...