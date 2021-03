Traurige Premiere

Wenn ab Donnerstag dieser Woche der olympische Fackellauf beginnt, wird es ein trauriges Präludium für die Sommerspiele in Tokio sein: Denn erstmals in ihrer 125jährigen neueren Geschichte werden die Spiele ohne internationales Publikum stattfinden. Wegen der Coronapandemie werden in der Zeit der Olympischen Spiele vom 23. Juli bis 8. August und der Paralympics (24. August bis 5. September) definitiv keine ausländischen Zuschauer einreisen dürfen, verkündeten die Gastgeber am Sonnabend. Eine bittere Entscheidung, die das Internation...