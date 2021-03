Zum Inhalt dieser Ausgabe | Klassismus Gerhard Henschel Die Journalistin Brigitte Theißl hat vor kurzem in der Taz erläutert, wie eine diskriminierungsfreie und respektvolle Berichterstattung über Menschen aussehen könne, die »von Klassismus betroffen« seien: Es gehe darum, »stets die eigene Sprache zu reflektieren und solche Begriffe wie ›sozial Schwache‹ oder ›Unterschicht‹ endgültig zu streichen«. Das gelte auch für die Bildsprache: »Bilder, die Menschen auf einem kaputten, verlassenen Spielplatz von hinten mit zerrissener Kleidung zeigen, stigmatisieren Menschen ebenso.« Mit einer beschönigenden Bezeichnung wäre der real existierenden Unterschicht jedoch nicht geholfen, und es hätte wenig Sinn, sozial Schwache dadurch zu entstigmatisieren, dass man sie beim Talerbad im Geldspeicher fotografiert. Die gesellschaftliche Hierarchie lässt sich ni...

Artikel-Länge: 2490 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen